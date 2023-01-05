Meteoroloji uyardı: 16 ilde yağış, 30 ilde sis olacak

Meteoroloji 5 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, 16 ilde yoğun kar yağışı beklenirken, 30 ilde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sağanak ve yoğun kar yağışının, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

UYARILAR

SİS VE PUS UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu

KIRKLARELİ 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 10°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 3°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 5°C, 14°C

Az bulutlu

MUĞLA 0°C, 13°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 10°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA -1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 8°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA -1°C, 9°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR -1°C, 8°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ -7°C, 7°C

Az bulutlu ve açık

KONYA -3°C, 8°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu

SİNOP 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AĞRI -10°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -9°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -6°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -6°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -2°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 1°C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık