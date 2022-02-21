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21 Şubat 2022 Pazartesi 09:03:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 09:03:00

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Kuvvetli dönüyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre bugün Ege ve batı Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağmur görülürken yağışların salı gününden itibaren tüm yurda yayılacağı belirtildi. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl? İşte 21 Şubat Pazartesi güncel hava durumu raporu...

21 Şubat Pazartesi güncel hava durumu raporu yayımlandı. gün içinde Ege ve batı Akdeniz ile Hatay ve Osmaniye çevreleri sağanak yağışlı olacak. Gece saatlerinde ise güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışın etkisi altına girecek. İstanbul'da sağanak var mı? İşte detaylar...

21 ŞUBAT 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan son bilgilendirmeye göre, önümüzdeki günlerde yağmur beklenmektedir. Bugünden itibaren hafta içi yurt genelinde yağmur beklenmektedir. Yurdun doğusu ise karla kaplı olacak. Ülke genelinde Trakya ve Marmara ve Ege Bölgesi'nde yağmur var. Yağışların salı gününden itibaren tüm ülkeye yayılması ve 4 veya 5 gün sürmesi bekleniyor.

Yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Zonguldak ve Bartın yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerinde ise çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

Etiketler : SAĞANAK YAĞMUR İSTANBUL
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