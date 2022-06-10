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10 Haziran 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 09:36:00

Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, sıcaklıkların düşeceği, yeni yağışlı ve serin hava dalgasının geleceği ifade edildi. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı?

10 Haziran Cuma güncel hava durumu rapor yayımlandı. Yapılan değerlendirmeye göre yurtta etkili olan yağışların devam edeceği, cumartesi gününden itibaren de yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin altında seyredileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin Parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı kesimleri, Isparta, Burdur, Samsun ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile zamanla Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ile Bolu'nun doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Muğla ile Antalya'nın batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile zamanla Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ile Bolu'nun doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Muğla ile Antalya'nın batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : YAĞMUR SAĞANAK İSTANBUL MARMARA
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