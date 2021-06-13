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13 Haziran 2021 Pazar 09:35:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 09:35:00

Meteoroloji saat verdi: Sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. İşte haberin ayrıntıları...

Meteoroloji'den 13 Haziran hava durumu raporu yayımlandı. Peki, İstanbul'da yağmur yağacak mı? İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi de yağışlı olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Yozgat dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Adana, Osmaniye ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : SAĞANAK YAĞMUR İSTANBUL ANKARA
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