Meteoroloji saat verdi, uyardı: Birçok il için 'sağanak' alarmı
Meteoroloji yeni hava durumu tahminini paylaştı. Hatay, Bitlis, Van, Antalya'nın batısının iç kesimlerine sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Peki diğer illerde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji yeni hava durumu tahminini paylaştı. Hatay, Bitlis, Van, Antalya'nın batısının iç kesimlerine sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Hatay, Bitlis, Van, Antalya, Denizli ve Hakkari'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
PUS VE SİS UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklığın iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Bitlis ve Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu
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