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13 Ekim 2023 Cuma 08:41:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 08:41:00

Meteoroloji saat verdi, uyardı: Birçok il için 'sağanak' alarmı

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Meteoroloji yeni hava durumu tahminini paylaştı. Hatay, Bitlis, Van, Antalya'nın batısının iç kesimlerine sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Peki diğer illerde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

Meteoroloji yeni hava durumu tahminini paylaştı. Hatay, Bitlis, Van, Antalya'nın batısının iç kesimlerine sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Hatay, Bitlis, Van, Antalya, Denizli ve Hakkari'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklığın iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Bitlis ve Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu

Etiketler : meteoroloji hava durumu il il hava durumu
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