VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor
Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı!
HÜRKUŞ HYEU "Tip Sertifikası"nı aldı
3 bin 500 yıllık!
Kovid-19 Kısıtlamalarını kaldırıyor
Biden'dan Zelenskiy'e şaka gibi öneri
AB üyesi 4 ülkeden Rusya'nın kararına tepk
Rusya Ukrayna'ya giriyor!
Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
BMGK "acil" toplandı
Evlilik teklifi yolda geldi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 22 Şubat
Kalbini seven hamur işinden uzak dursun
Lohusalık depresyonu bebeği de etkiliyor
Omicron takıntı hastalığını tetikledi
Migren ağrısını aşıyla önlemek mümkün
Dikkat! Dar kıyafetler kıl dönmesi yapabilir
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
RTÜK, internet yayını yapan üç haber sitesini uyardı
ABD, Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor
Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geri geliyor
Johnson, yasal zorunluğun kaldırılacağını duyurdu
22 Şubat 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 10:19:00

Meteoroloji saat verdi! Bugün için çok kuvvetli sağanak uyarısı

ABONE OL

Meteoroloji 22 Şubat hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi sağanak yağışlı. Yağışların Trakya, Muğla, İzmir çevreleri, Antalya, Adana ve Mersin şiddetli olması bekleniyor. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trakya ile Aydın, İzmir'in güney ve doğusu, Muğla, Adana'nın güneyi, Osmaniye, Hatay, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı, Diyarbakır, Batman ile G. Antep çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacağı, İç Ege ve Göller yöresinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların Trakya ile Aydın, İzmir'in güney ve doğusu, Muğla, Adana'nın güneyi, Osmaniye, Hatay, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı, Diyarbakır, Batman ile G. Antep çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, deniz üzerinde hortum oluşumu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Etiketler : YAĞMUR SAĞANAK İSTANBUL
Baba olmanın avantajını yaşadı

Baba olmanın avantajını yaşadı
Gol sevinci kadar güzel

Gol sevinci kadar güzel
Dijitalde program yapacak

Dijitalde program yapacak
Mahkum'un Sinyor'u

Mahkum'un Sinyor'u
‘Vazgeç Gönlüm'e rap yorumu

‘Vazgeç Gönlüm'e rap yorumu
Çocuklara alışveriş

Çocuklara alışveriş
Eski eşler müzikle buluştu

Eski eşler müzikle buluştu
Deterjandan servet kazandı

Deterjandan servet kazandı
Kral olarak dönüyor

Kral olarak dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER