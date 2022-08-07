Meteoroloji'den birçok ile sağanak uyarısı

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07 Ağustos 2022 Pazar 08:43:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 08:43:00

Meteoroloji saat verdi: 10 kent için sarı kodlu uyarı! İstanbul, Ankara ve birçok ilde sağanak var...

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında bugün öğleden sonra İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde sağanak yağmur var. Yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte 7 Ağustos Pazar güncel hava durumu raporu...

7 Ağustos Pazar güncel hava durumu raporu yayımlandı. İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde sıcak havalar yerini sağanak yağmurlara bırakacak. Rapora göre, öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'degök gürültülü sağanak bekleniyor. 10 il için "sarı" uyarı yapıldı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji beklentilerine göre İstanbul da 7 Ağustos 2022 Pazar günü yağışlı havanın etkisinde olacak.

ANKARA VALİLİĞİNDEN UYARI!

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.

BİR UYARI DA AFAD VE METEOROLOJİ'DEN

İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bugün, öğle saatlerinden itibaren Ankara genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji resmi sitesinde bulunan uyarılar ise şöyle;

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara çevreleri, Antalya'nın kuzey ve batısı ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Etiketler : KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI SAĞANAK İSTANBUL ANKARA
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