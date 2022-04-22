Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji'nin yayımladığı son dakika hava durumu raporuna göre, cumartesi günü sabahın ilk saatlerinde sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Güney bölgelerimizde hava güneşli ve açık geçerken termometreler 30 derecelik eşiği yarından itibaren aşıyor. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava durumu tahminine göre, bugün Türkiye genelinde güneşli hava hakim. Ancak cumartesi günü Marmara bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Pazar ve pazartesi günü ülke genelinde sıcak hava etkili olacak. Salı günü ise yer yer sağanak yağış bölgelerde etkili olacak.

22 NİSAN HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu

YOZGAT °C, 19°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık