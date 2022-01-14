Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı!

14 Ocak Cuma güncel hava durumu raporu yayımlandı. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu kar yağışlı, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevreleri ise sağanak yağışlı geçecek. Güney Ege ve Akdeniz'de de kuvvetli poyraz etkili olacak. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı. 8 ilde ise eğitime ara verildi. İşte son dakika meteoroloji gelişmeleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinden sonra Zonguldak. Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yer yer yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Hakkari'nin yükseklerinde ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! Yağışların; Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 İLDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildiği açıklandı.

KARS

Kars Valiliği`nden yapılan açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

VAN

Van Valiliği de 14 Ocak`ta eğitime bir günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

KONYA

Konya'nın Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü`nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde de yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı bilgisi verildi.

ORDU

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü`nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava şartları nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitim öğretime 14 Ocak Cuma ara verildiği belirtildi.

MERSİN

Mersin`in Gülnar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim yapılan ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verildi. Gülnar Kaymakamlığı`ndan yapılan açıklamada, Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulu`nun kapsam dışında olduğu belirtildi.

TUNCELİ

Ovacık Kaymakamlığı`ndan yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının getirdiği olumsuz durum ve aşırı buzlanma nedeniyle ilçemizde eğitime 14 Ocak cuma günü ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

KARAMAN

Karaman Valiliği`nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde 14 Ocak Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, belirtilen tarihte taşıma kapsamındaki öğrencilere çevrim içi ortamda eğitimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi. Ayrıca Ayrancı, Kazımkarabekir, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir`de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerinde taşımalı eğitime bugün için ara verildi. Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Nevşehir merkeze bağlı belde ve köyler ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçesine bağlı belde ve köylerden il ve ilçe merkezlerine gelen öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya'nın doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Mersin'nin batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Sivas, Niğde ve Karaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat'ın doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²)olması bekleniyor. Kar yağışlarının kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun kar (20-30 cm) yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda dik yamaçlararında çığ tehlikesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, doğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

VAN VE HAKKARİ İÇİN TURUNCU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Van ve Hakkari için turuncu kategoride çığ uyarısında bulundu.

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.