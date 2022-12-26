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26 Aralık 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 08:30:00

Meteoroloji il il uyardı... Kuvvetli sağanak ve kar var!

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Soğuk hava haftanın ilk günü ile birlikte yurdun büyük bir kesiminde etkisini iyiden iyiye artırmaya başlarken Türkiye'nin 4 bir yanına sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 26 Aralık Pazartesi il il güncel hava durumu raporu...

26 Aralık Pazartesi il il güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, Türkiye yeni haftada kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava etkisi altına girecek. Soğuk hava ülke genelinde etkisini artırmaya başlayacak. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Marmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile zamanla il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile sabah saatlerinde Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 4°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağmur sağanak soğuk
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