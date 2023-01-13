Meteoroloji il il uyardı! İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre, sağanak ve kar yağışının etkili olacağı iller açıklandı. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 4 derece düşerken İstanbul'a ilk kar yağışının düşeceği tarih açıklandı. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başlayacak. Peki İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak. İşte 13 Ocak Cuma il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji 13 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava yerini yoğun kar yağışına bırakıyor. Marmara'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece düşerken İstanbul'da ilk kar yağışının 24 Ocak'tan sonra etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Eskişehir ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YOĞUN KAR BEKLENİYOR
Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul'da ilk kar yağışının 24 Ocak'tan sonra etkili olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ 3°C, 11°C
Öğle saatlerinde yağmurlu
İZMİR 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 1°C, 11°C
Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ADANA 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il merkezinde kuvvetli, batı kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ISPARTA 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MERSİN 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor
ANKARA 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
KAYSERİ -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor
BOLU 4°C, 11°C
Çok bulutlu
KASTAMONU 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 9°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 11°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 6°C, 13°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AĞRI -11°C, 0°C
Az bulutlu
ERZURUM -11°C, -2°C
Az bulutlu
MALATYA -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -8°C, 2°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 8°C
Az bulutlu
GAZİANTEP -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 2°C, 8°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 11°C
Az bulutlu
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