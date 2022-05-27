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27 Mayıs 2022 Cuma 07:44:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 07:44:00

Meteoroloji il il uyardı!

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Meteoroloji'nin 27 Mayıs hava durumu raporuna göre birçok bölgede sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağışın etkili olacağı konusunda uyarılarda bulunan Meteoroloji, sağanak yağış için saat verdi. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken hava sıcaklıklarının yüksek olması öngörülüyor. İşte il il 27 Mayıs hava durumu...

Uzun bir kışı geride bırakmamızın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölge için uyarıda bulundu. Meteorolojinin hava durumu raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Marmara bölgesi ve batı kesimlerinde gerçekleşecek gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte hava sıcaklıklarında bir düşüş olmayacak.

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Trakya'da yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinde Trakya'da yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı bulutlu, Trakya kesimi ile Cuma Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Cuma öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 20°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Cuma öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 20°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 28°C

Az bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ÇANKIRI 12°C, 29°C

Az bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 28°C

Az bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KONYA 17°C, 28°C

Az bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ORDU 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 14°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 21°C

Az bulutlu

MALATYA 12°C, 27°C

Az bulutlu

VAN 7°C, 20°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 31°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 32°C

Az bulutlu

SİİRT 17°C, 30°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 31°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 32°C

Az bulutlu

SİİRT 17°C, 30°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : yağmur sağanak istanbul
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