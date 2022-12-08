VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Orta Doğu'yu ateşe verebilir"
ABD'den F-16 satışına ilişkin yeni açıklamalar geldi!
Meteoroloji il il saat verdi: Sağanak ve kar uyarısı
Bugün burçları neler bekliyor? 08 Aralık 2022 Perşembe günlük burç yorumları
Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı ile görüşecek
2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Bakan Kurum: Sosyal konutları söz verdiğimiz şekilde yapacağız
Rusya'dan ABD'ye Suriye eleştirisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çocukların istismarını lanetliyoruz
Peru Cumhurbaşkanı Castillo gözaltına alındı
Bakan Dönmez: Vatandaşlarına birim enerji başına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız
Kalp krizi geçiren sürücü direğe çarparak hayatını kaybetti
Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
AB, Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketini hazırladı
Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Özer: Okullaşma oranı tüm kademelerde yüzde 95'in üzerine çıktı
Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti
Rusya Merkez Bankası: Petrole tavan fiyat ve yaptırımlar yeni ekonomik şoklar arasında
Muğla'ya kuvvetli sağanak uyarısı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Erzurum'daki şiddet olayına ilişkin soruşturma
İsveç, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladığını açıkladı
İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raydaki parça yerinden çıktı
Hakkari'de 37 bin 306 öğrenciye ücretsiz yemek desteği
08 Aralık 2022 Perşembe 07:28:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 07:28:00

Meteoroloji il il saat verdi: Sağanak ve kar uyarısı

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nde sağanak yağmur beklenirken İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün aralıklı görülecek sağanak yağmurun 5 gün boyunca süreceği bekleniyor. İşte 8 Aralık Perşembe il il hava durumu raporu...

8 Aralık Perşembe güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, yurdun doğusunda kar, batısında ise yoğun sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da etkili olacak sağanak yağışın 5 gün boyunca süreceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu...

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz (Isparta ve Burdur hariç), ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Niğde, Aksaray, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Öğle saatlerinden sonra İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bu akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 6°C, 13°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor

A.KARAHİSAR 0°C, 12°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 6°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 17°C

Öğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 5°C, 13°C

Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Isparta ve Burdur dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 10°C, 20°C

Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 12°C, 20°C

Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Aksaray ve Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ -2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 10°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RİZE 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

ERZURUM -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 3°C, 9°C

Öğle saatlerinden sonra yağmurlu

VAN -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 12°C

Sağanak yağışlı

MARDİN 7°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 14°C

Parçalı bulutlu

Etiketler : yağmur kar istanbul ankara fırtına
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Sanat eserleri topluyor

Sanat eserleri topluyor
"Şarkılarımı korkarak yayınladım"

"Şarkılarımı korkarak yayınladım"
"Hırçınlığım elbisedendi"

"Hırçınlığım elbisedendi"
"Okulun jimnastikçi kızıydım"

"Okulun jimnastikçi kızıydım"
Hayali babayla düet yapmak

Hayali babayla düet yapmak
“Şule'den çok şey öğrendim”

“Şule'den çok şey öğrendim”
İrem'in yerine geçmek istedi

İrem'in yerine geçmek istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX