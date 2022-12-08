Meteoroloji il il saat verdi: Sağanak ve kar uyarısı

8 Aralık Perşembe güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, yurdun doğusunda kar, batısında ise yoğun sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da etkili olacak sağanak yağışın 5 gün boyunca süreceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu...

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz (Isparta ve Burdur hariç), ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Niğde, Aksaray, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Öğle saatlerinden sonra İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bu akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 6°C, 13°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor

A.KARAHİSAR 0°C, 12°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 6°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 17°C

Öğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 5°C, 13°C

Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Isparta ve Burdur dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 10°C, 20°C

Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 12°C, 20°C

Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Aksaray ve Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ -2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 10°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RİZE 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

ERZURUM -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 3°C, 9°C

Öğle saatlerinden sonra yağmurlu

VAN -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 12°C

Sağanak yağışlı

MARDİN 7°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 14°C

Parçalı bulutlu