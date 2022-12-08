Meteoroloji il il saat verdi: Sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nde sağanak yağmur beklenirken İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün aralıklı görülecek sağanak yağmurun 5 gün boyunca süreceği bekleniyor. İşte 8 Aralık Perşembe il il hava durumu raporu...
8 Aralık Perşembe güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, yurdun doğusunda kar, batısında ise yoğun sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da etkili olacak sağanak yağışın 5 gün boyunca süreceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu...
Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz (Isparta ve Burdur hariç), ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Niğde, Aksaray, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Öğle saatlerinden sonra İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bu akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 6°C, 13°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor
A.KARAHİSAR 0°C, 12°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ 6°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 17°C
Öğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 5°C, 13°C
Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Isparta ve Burdur dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 10°C, 20°C
Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 12°C, 20°C
Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Aksaray ve Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ -2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KONYA 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 0°C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
RİZE 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
ERZURUM -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA 3°C, 9°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
VAN -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 12°C
Sağanak yağışlı
MARDİN 7°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 9°C, 14°C
Parçalı bulutlu
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