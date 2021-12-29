Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

29 Aralık güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hafta sonu için yapılan açıklamada ise sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. İşte detaylar...

Türkiye'nin hava olaylarını anlık raporlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt geneli hafta sonu için önemli uyarılar yapıldı. Kurum, hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporunu internet sitesinden paylaştı.

Rapora göre; birçok ilde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Hafta sonu İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğunu birçok ilde sağanak yağış etkili olacak.

Raporda ayrıca, çok sayıda il için kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

HAFTA SONU KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Cumartesi günü kar yağışı beklenen iller şu şekilde: Bolu, Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari.

Pazar günü ise; Bilecik, Afyonkarahisar, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Bitlis, Ardahan'da kar yağışı bekleniyor.

SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli için sarı uyarı yayımlandı.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (35-70 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda Bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.