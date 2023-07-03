Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Yurt genelinde yaz sıcakları etkisini iyice hissettiriyor. Yurt genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklık Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşacak.

3 KENTE UYARI: SICAKLIK 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülkenin büyük bölümünde açık bir hava olacağını, bazı bölümlerinde de yüksek sıcaklıkların beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

"Ülkemizin iç ve güney kesimlerinde hava sıcaklıkları 35 derece ve üzerinde seyredecek. Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin çevrelerinde 40 dereceyi aşacak. Oradaki vatandaşlarımızın özellikle güneş ışığının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz."

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?



Yeni haftada 3 büyükşehirde de açık ve güneşli bir hava hakim olacak.

Fevzi Burak Tekin şu bilgileri verdi:

"Başkent'te önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz, hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 34 ila 35 derece arasında değişecek. İstanbul'da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 30 ile 32 derece arasında değişecek. İzmir'de yağış beklemiyoruz, sıcaklık da 33 ila 35 derece arasında değişecek."