Aşırı soğuk hava tüm yurdu etkileyecek!

11 Şubat Cuma güncel hava durumu raporu yayımlandı. Soğuk hava yurt genelini etkisi altına aldı. Bazı il ve ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden il il uyarı geldi. Ayrıca, 5 günlük hava durumu tahmin raporu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. İşte güncel hava durumu raporu...

11 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bitlis, Muş, Iğdır ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 3°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Bitlis, Muş, Iğdır ve Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.