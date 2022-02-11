Meteoroloji duyurdu: Aşırı soğuk hava tüm yurdu etkileyecek!
Soğuk hava yurt genelini etkisi altına aldı. Bazı il ve ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilirken Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Malatya'da dahil olmak üzere Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde karla karışık yağmur görüleceği belirtildi. Marmara Bölgesi'nde ise sis görülmesi bekleniyor. İşte 11 Şubat Cuma güncel hava durumu raporu...
11 Şubat Cuma güncel hava durumu raporu yayımlandı. Soğuk hava yurt genelini etkisi altına aldı. Bazı il ve ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden il il uyarı geldi. Ayrıca, 5 günlük hava durumu tahmin raporu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. İşte güncel hava durumu raporu...
11 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bitlis, Muş, Iğdır ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 3°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Bitlis, Muş, Iğdır ve Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, 3°C
Parçalı çok bulutlu
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.