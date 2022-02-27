Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar yağışı geri dönüyor...
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre hava sıcaklıkları hızla düşerken kar yağışı geri dönüyor. Yarından itibaren, yurt genelinde birkaç haftadır etkisini sürdüren mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıkları, yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.
27 Şubat Pazar güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre yarından itibaren kar yağışı geri dönüyor. İstanbul'da, çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta başından itibaren sıcaklıklar hızla düşecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batısının, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'nin kuzey ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde kuzey ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege'nin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yağmurlu, Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının, gece saatlerinde Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı bulutlu