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21 Haziran 2021 Pazartesi 09:01:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 09:01:00

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

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Yeni haftanın ilk gününde Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış haberi geldi. Buna göre Trakya, Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Akdeniz Bölgesi sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji'den 21 Haziran Pazartesi hava durumu raporu yayımlandı. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Yayımlanan son dakika hava durumu raporuna göre Trakya, Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Akdeniz Bölgesi sağanak yağışlı olacak. İstanbul için ise öğle saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın),Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli),Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri),Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında; doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden; güney, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında zaman zaman kuvvetlice (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın),Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli),Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri),Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : sağanak yağmur istanbul ankara
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