Megakent'te turuncu alarm... 7 bin şimşek bekleniyor

Meteoroloji, AKOM ve AFAD'dan uyarı: Marmara için çok kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji, AFAD ve AKOM'dan yapılan son dakika uyarısına göre, bugün İstanbul'da çok yoğun sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, İstanbul'da bugün gün içinde 7 bin şimşek beklendiğini açıkladı. Ani fırtına, şimşek, yıldırım, su hortumu gibi hava olaylarına neden olacak yağışlı sistem akşam saatlerine kadar etkili sürdürecek. En büyük risk Boğaz hattı ve Anadolu yakasında...
Meteoroloji 11 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, İstanbul'da hortum sel uyarısı yapılırken kuvvetli sağanak yağışların akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Bir uyarı da AKOM ve AFAD'dan geldi. Vatandaşların ani su birikintilerine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
AKOM VE AFAD'DAN UYARI
AFAD ve AKOM İstanbul'un her iki yakası ile, Sakarya, Kocaeli ve Sinop'un bazı bölgeleri için şiddetli yağmur uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan paylaşımda İstanbul'da "turuncu" kodlu uyarı yapıldığı görüldü. Söz konusu uyarının akabinde AKOM, vatandaşların bugün ve yarın etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirten bir mesaj gönderdi.
7 BİN ŞİMŞEK BEKLENİYOR
Yetkililer, İstanbul'da bugün gün içinde 7 bin şimşek beklendiğini açıkladı. Ayrıca AKOM açıklamasında, "Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel" dedi. İBB ise 3 gün sürecek yağmurla ilgili "Olumsuz durumlar için ALO153 ile iletişim kurulabilir" denildi.
VALİ: BUGÜN TEDBİRLİ OLALIM
Yağışın bugün şiddetleneceğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan şu uyarıyı paylaştı: "Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım."
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli; İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı, iç ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güneybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı, kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 32°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Sinop merkez hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli; Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra il genelinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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