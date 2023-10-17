Türkiye sağanak yağmura teslim oluyor

Sağanak yağmur yarından itibaren tüm ülkeyi etkisi altına alıyor. Meteoroloji 17 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre çarşamba günü 81 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte il il hava durumu...

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan, Erzincan ve Batman çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: 16.10.2023 Pazartesi akşam saatlerinden sonra Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21/50 kg/m2); Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusu ile Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 11°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 16°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ankara ve Çankırı'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 7°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 9°C, 21°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Bayburt hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Artvin, Rize kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 4°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM 3°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 10°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Batman çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu