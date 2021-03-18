Mete Yarar, Suudi Arabistan'ın planını deşifre etti

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, SüperHaber Youtube kanalında yayınlanan "Memleket Aşkına" programının yeni bölümünde, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den insansız hava araçlarını istemesinin perde arkasını anlattı.



Mete Yarar, "Mısır'ın içinde ve dışında dengeler var. BAE, İsrail ve Suudi Arabistan dengeleri var. Bu dengeyi bozmadığımız sürece Mısır ile bir ilerleme yapamayız. Mısır ile ilerlemek, İsrail ile ilerlememizle olur. Anahtarı söylüyorum, Mısır'ın kapısı İsrail'den geçer. İsrail'e enerjiyle ilgili, boru hattıyla ilgili bir anlaşma varır ve normalleşirsek, Mısır ile normalleşiriz. Mısır ile normalleşmenin kapısı Yunanistan'dan ve Libya'dan geçmiyor. Hatta iddialı bir şey söyleyeyim, Suudi Arabistan ve BAE'nden de geçmiyor. Direk İsrail'den geçiyor. Suudi Arabistan Türkiye'den İHA ve SİHA'lar istemişti. Ben olsam vermem. Bugüne kadar verdiğimiz ülkeler Azerbaycan, Ukrayna, Tunus'tur. Ben Suudi Arabistan'a verilen bu ekipmanların anında İsrail'e ve Yunanistan'a gideceğini biliyorum. Üç katı para da verseler Suudi Arabistan'a bu kadar kritik silah sistemlerinin verilmesi taraftarı değilim. Şu anda sahadaki oyunu bozabileceğimiz en önemli aktif gücümüz SİHA'lar. SİHA'ların teknik ve kapasite anlamında öğrenilmesinin bize fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Suudi Arabistan'a bu konuda güvenmiyorum. Bir taraftan Türkiye'ye ambargo uyguluyorlar, bir taraftan Türk okullarını kapatıyorlar ve arkasından da SİHA istiyorlar." sözlerini kullandı.