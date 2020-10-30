Başkan Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'a başsağlığı

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30 Ekim 2020 Cuma 12:43:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 12:49:00

Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan Taksim Camii ardından Atatürk Kültür Merkezi'nin yapımı devam eden binayı inceledi. İncelemelerin ardından basın mensuplarına konuşan Erdoğan, vefat eden Mesut Yılmaz'la ilgili olarak, "Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere, başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Başkan Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

MESUT YILMAZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili olarak ise Erdoğan: "Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere, başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yapımı süren Taksim Camisi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Cami inşaatını gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Ben sabah eşleri Berna hanımla bir telefon görüşmesi yaptım. Allah taksiratını affetsin. Şu anda tabi henüz ne zaman defnedilecek onun kararı verilmemişti ben görüştüğümde.

İki yer üzerinde durduklarını söylediler. Bir Marmara İlahiyat bir diğeri de Çamlıca Camii üzerinde duruyoruz dediler, kararı kesin vermediklerini söylediler.

Gerek Başbakan olarak, gerek Dışişleri Bakanı olarak, gerek Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevler icra etmiş olan bir devlet adamı.

Tabi hemşerim, bundan dolayı da bir hukukumuz var. Ve sağ olsun tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süre içerisinde katılma erdemini göstermişti.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM incelemeler
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