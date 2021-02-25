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25 Şubat 2021 Perşembe 11:18:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 11:18:00

Mestan Özcan AK Parti'ye katılan birçok üyeye sertifikalarını takdim etti

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AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, partiye yeni katılan pek çok üyeye sertifikalarını takdim ederek, yeni katılan üyelere teşekkürlerini iletti.

AK Parti'ye yalnızca Tekirdağ'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında yoğun katılımın olduğunu belirten İl Başkanı, dünyada en fazla üyeye sahip partiler arasında olduklarının altını çizdi.

Mestan Özcan, AK Parti'nin sürekli olarak kendini yenilediğini, yeni fikirlerle kendini geliştirdiğini ve geleceğe, en sağlam adımlarla ve en yeni gelişmelere uygun şekilde ilerlediklerini vurgulayarak şunları söyledi; "Rabbim bizleri inandığımız yoldan ayırmasın. Şehrimize ve ülkemize yapacağımız hayırlı işlerde buluştursun."

Takdim töreninin ardından AK Parti Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilerek, gündeme dair konular ayrıntılı olarak ele alındı.

Etiketler : ak parti tekirdağ yeni üye mestan özcan
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