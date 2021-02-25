Mestan Özcan AK Parti'ye katılan birçok üyeye sertifikalarını takdim etti
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, partiye yeni katılan pek çok üyeye sertifikalarını takdim ederek, yeni katılan üyelere teşekkürlerini iletti.
AK Parti'ye yalnızca Tekirdağ'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında yoğun katılımın olduğunu belirten İl Başkanı, dünyada en fazla üyeye sahip partiler arasında olduklarının altını çizdi.
Mestan Özcan, AK Parti'nin sürekli olarak kendini yenilediğini, yeni fikirlerle kendini geliştirdiğini ve geleceğe, en sağlam adımlarla ve en yeni gelişmelere uygun şekilde ilerlediklerini vurgulayarak şunları söyledi; "Rabbim bizleri inandığımız yoldan ayırmasın. Şehrimize ve ülkemize yapacağımız hayırlı işlerde buluştursun."
Takdim töreninin ardından AK Parti Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilerek, gündeme dair konular ayrıntılı olarak ele alındı.
- 'Nerede olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız'
- AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı
- Sağlık Bakanlığı'ndan Tekirdağ'a müjde üstüne müjde
- Mestan Özcan AK Parti'ye katılan birçok üyeye sertifikalarını takdim etti
- Aliyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
- Ekrem İmamoğlu'nun büyük skandalını 24 TV ortaya çıkardı...