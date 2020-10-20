Meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si gözaltına alındı

Meslekten ihraç edilen 2 hakim, gözaltına alındı
Kaynak: DHA
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten ihraç edilen 11 hakim ve savcı arasında yer alan 2 hakim, Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HSK tarafından FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 11 hakim ve savcının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Örgütün hakim ve savcı çalışma evlerinde, adli yargı sınavlarına hazırlandıklarına dair haklarında 'etkin pişmanlık' ifadeleri bulunan şüphelilerden 2 hakim, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 hakim, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
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