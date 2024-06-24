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Mesleği fatura ödemek
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24 Haziran 2024 Pazartesi 20:51:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 20:51:00

Mesleği fatura ödemek

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Ordu'da 92 santimetrelik boyuyla esnafın maskotu haline gelen ‘Faturamatik Yakup' lakaplı Yakup Akdeniz, iş yerini kapatıp fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafa yardımcı oluyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 92 santimetrelik boyuyla esnafın maskotu haline gelen 'Faturamatik Yakup' lakaplı Yakup Akdeniz, iş yerini kapatıp fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafın imdadına yetişiyor. Akdeniz, son günlerde mobil bankacılık nedeniyle işlerinde azalma olsa da kendisine takılan bu lakabın karşılığını vermek adına çalışmaya devam edeceğini belirtiyor.

Etiketler : Faturamatik Yakup Esnaf Maskotu Fatura Ödeme Yardımı
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