Mesleği fatura ödemek

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 92 santimetrelik boyuyla esnafın maskotu haline gelen 'Faturamatik Yakup' lakaplı Yakup Akdeniz, iş yerini kapatıp fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafın imdadına yetişiyor. Akdeniz, son günlerde mobil bankacılık nedeniyle işlerinde azalma olsa da kendisine takılan bu lakabın karşılığını vermek adına çalışmaya devam edeceğini belirtiyor.

