VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:00:00

Mescid-i Aksa'daki yangının etkileri 52 yıl sonra da devam ediyor

ABONE OL

Mescid-i Aksa'nın, Avustralya asıllı fanatik Michael Dennis Rohan tarafından 21 Ağustos 1969'da yakılmasının üzerinden 52 yıl geçti.

Mescidin güney kesimindeki Kıble Mescidi olarak bilinen doğu bölgesindeki yangında, aralarında Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi olarak bilinen tarihi eser de olmak üzere tüm eserler yanıp kül oldu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'daki restore çalışmalarına müdahale eden İsrail yönetiminin engellemelerine karşı açıklamalar yaparken, İsrail'in Aksa ve çevresinde yürüttüğü kazı çalışmalarının Mescid'e ve diğer İslami yapılara zarar vermesi tehlikesine işaret ederek uyarılarda bulunmayı sürdürüyor.

"BAŞKA TÜRDEN YANGINLAR VAR VE BUNLAR AKSA'DA HALA DEVAM EDİYOR"

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Mescid-i Aksa'da 52 yıl önce çıkan yangın sonrasındaki gelişmeleri ve İsrail'in bölgedeki hak ihlallerini AA muhabirine değerlendirdi.

Kisvani, 1969'da Michael Dennis Rohan'ın yaktığı ateşin söndürülmesinin ardından Mescid-i Aksa'nın yeniden restore edilmeye başlandığını söyledi.

"Ancak, başka türden yangınlar var ve bunlar Aksa'da hala devam ediyor." diyen Kisvani, bu yangıların İsrail tarafından aralıksız uygulanan, "baskınlar, çevresindeki kazı çalışmaları, Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresinin önüne konulan engeller ve namaz kılanların tutuklanıp uzaklaştırma cezalarına çarptırılmalarına ilişkin" olduğunu belirtti.

İhlallerin hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini dile getiren Kisvani, "Mescid-i Aksa, toprağın altıyla üstüyle 144 dönüm üzerine kurulu olup yalnızca Müslümanların hakkıdır ve yalnızca onların kalmaya devam edecektir." diye konuştu.

Şeyh Kisvani, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin silah ve güç kullanarak yapıldığının altını çizerek, "Bu durum onlara hiçbir meşruiyet kazandırmaz." dedi.

İSRAİL GÜÇLERİNİN MESCİD-İ AKSA BÖLGESİNDEKİ İHLALLERİ

İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin onayını almaksızın, 2003 yılından bu yana, gayrimeşru Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya Mağrib Kapısı'ndan girmesine ve baskınlar düzenlemesine izin veriyor.

Bu tarihten itibaren cuma ve cumartesi günleri dışında haftanın her günü fanatik Yahudiler polis korumasında Aksa'ya baskınlar düzenleyerek Talmut ritüelleri yapıyor.

Aynı zamanda İsrail, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar ile Yahudiler arasında zamansal ve mekansal olarak ikiye bölünerek kullanılması yönünde açıklamalarda bulunuyor.

Mescid-i Aksa'ya yapılan yerleşimci baskınlarını çeşitli şekillerde protesto eden Filistinliler ise bir hafta ile 6 ay arasında değişen Mescid-i Aksa'ya giriş yasağıyla cezalandırılıyor.

Etiketler : mescidi aksa kıble meclisi yangın
Gönül Dağı'na yeni transfer

Gönül Dağı'na yeni transfer
Yıldız Tilbe üçledi!

Yıldız Tilbe üçledi!
Polis olacak

Polis olacak
Klipte gelin oldu

Klipte gelin oldu
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
Kıskançlık muhabbeti sıkmış

Kıskançlık muhabbeti sıkmış
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı
Buruk ziyaret

Buruk ziyaret

EN ÇOK OKUNAN HABERLER