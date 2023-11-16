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16 Kasım 2023 Perşembe 17:05:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 17:05:00

Mesaiden dönen polis kazada yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Hatay'da polis memuru, mesai sonrası evine dönerken karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Polis memuru Veli Bülbül, mesaisinin ardından evine dönerken otomobiliyle Adana-İskenderun Otoyolu Yeşiltepe mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Bülbül'ün kullandığı otomobil, karşı şeritte seyreden G.A.B. idaresindeki minibüsle çarpıştıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan Bülbül, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Veli Bülbül, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Bülbül'ün cenazesi, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Yaverpaşa Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Bülbül'ün cenazesi, töreninin yapılacağı Hicret Camisi'ne götürüldü.

Törene Bülbül'ün ailesi ve yakınları, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Bülbül'ün mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Veli Bülbül'ün cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Etiketler : trafik kazası polis memuru HATAY
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