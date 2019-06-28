Mersin'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı
Mersin'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri; merkez Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 2 harddisk ve 32 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise sağlık kontrolünden sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
DHA
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