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08 Aralık 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 10:30:00

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, kamu malına zarar veren, bir kamu görevlisinin konutuna molotofkokteyli atan ve bazı sokak eylemlerine katılan 5 zanlının adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : mersin terör örgütü pkk kck operasyon
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