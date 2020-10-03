Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda öldüğü zannedilen bir kişi dahil 10 zanlı gözaltına alındı.
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda öldüğü sanılan bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalar sürüyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgiye ulaşılan, öldüğü sanılan bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Firari 1 şüphelinin yakalaması için çalışmalar sürerken, aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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