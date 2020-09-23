Mersin'de terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
Yurt genelinde sürdürülen terör operasyonları kapsamında Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik baskında 2 kişi gözaltına alındı.
Yurt genelinde DEAŞ'a yapılan operasyonlar sürüyor. Mersin'de, güvenlik gülerinin gerçekleştirdiği baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital malzemeler incelenmeye alındı.
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