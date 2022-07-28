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28 Temmuz 2022 Perşembe 07:43:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 07:45:00

Mersin'de "Temizleme" operasyonu!

Kaynak: IHA

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Mersin'de PKK/KCK, PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine yönelik "Temizleme" adıyla operasyon başlatıldı. Aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ile HDP Akdeniz Belediyesi Meclis üyelerinin de olduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Mersin'de PKK/KCK, PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine yönelik "Temizleme" adıyla operasyon başlatıldı. Aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ile HDP Akdeniz Belediyesi Meclis üyelerinin de olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu çerçevede, Türkiye'nin sınır ötesinde yaptığı başarılı operasyonlarını baltalamak için sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. YPG ve MKP terör örgütlerini destekleyici paylaşımların da yapıldığı belirlenen çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile 4 HDP'li Akdeniz Belediyesi Meclis üyesinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah düğmeye basan ekipler, şafak vakti "Temizleme" adı verilen operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, adreslere koçbaşı kullanılarak girildi. Dronun da kullanıldığı operasyona yaklaşık 500 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreslerde aramalar devam ediyor.

Etiketler : Mersin Temizleme HDP İl Başkanı Bedriye Kuş
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