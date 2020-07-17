PKK eliyle CHP zulmü!

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17 Temmuz 2020 Cuma 15:41:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 15:47:00

Mersin'de PKK'lı daire başkanı belediye çalışanlarına kan kusturuyor

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31 Mart yerel seçimlerinde bazı illeri HDP ittifakı ile kazanan CHP, belediyeye MHP döneminde işe giren kadrolara zulüm için HDP'yi görevlendirdi. Terör örgütü üyesi olmaktan 4 yıl hapis yatan Bedrettin Gündeş'i Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın başına getiren CHP'liler, bu isimler üzerinden eski kadrolara mobbing uyguluyor. MHP döneminde işe girdikleri için bazı çalışanlara en alt seviyeden maaş ödenirken, birçoğu da sendika haklarından mahrum bırakılıyor.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, MHP döneminde işe giren kadrolara PKK eliyle zulüm uygulamaya başladı.

31 Mart yerel seçim sonuçlarının ödülü olarak üst düzey kadrolara atanan HDP'li isimler, MHP döneminde işe giren çalışanlara mobbing uyguluyor.

ÜCRETLERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDEN YATIRILIYOR

Ücretleri en düşük seviyeden yatırılan çalışanlar, baskı ve yıldırma politikalarına maruz kalıyor ve istifaya zorlanıyor.

Sendikal haklardan mahrum bırakılan çalışanların birçoğu kıdemli olmasına rağmen maaşı en düşük seviyeden alıyor ve işten çıkarılmakla tehdit ediliyor.

HDP'Lİ İSİMLER ELİYLE ZULÜM POLİTİKASI

Belediye çalışanları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın başına getirilen Bedrettin Güneş ve bir başka HDP'li isim olan Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanı Sabahat Aslan'ın zulmüne maruz kaldıklarını belirtiyor.

HDP'Lİ İSİMLER ÜST DÜZEY GÖREVLERE GETİRİLDİ

31 Mart Yerel ve Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok il ve ilçede HDP ile işbirliği yaptı. HDP’li Milletvekilleri her fırsatta CHP’li adaylara destek vererek ‘Seçimleri HDP oylarıyla kazanacaksınız’ mesajı verdi. HDP destekleriyle seçim kazanan CHP, seçim borcunu ise belediye kadrolarıyla ödemeye başladı. Mersin’de yönetimi MHP’den devralan CHP’li Vahap Seçer ilk icraatlarında HDP’yi unutmadı. CHP’li Seçer, HDP'li Bedrettin Gündeş’i Mersin Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Başkan olarak atadı.

Bedrettin Gündeş’in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ilişkisini ortaya koyuyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN HAPİS YATTI

CHP'nin yeni daire başkanının geçmişi oldukça tartışmalı. 1980'li yıllarda terör örgütü THKO'ya üye olmaktan 4 yıl 6 ay hapis yatan Gündeş, 29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Akdeniz ilçesinde terör örgütünün siyasi uzantısı DTP’li Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk’ün başkan yardımcılığı yaptı. Gündeş, terör bağlantısı şüphesiyle KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapatılan NAR-DER'in de başkanlığını yürüttü.

TERÖR İTTİFAKLI MECLİS ÜYELERİ

Mehmet Seyitalioğlu, Ali Dinsever, Hayrettin Yıldız, Mahmut Tanış,Sedat Aykanat, Ercan Alp, Zahide Yavuz, Eren Türker, Hıdır Berk, Yeter Güzel, Cejna Saruhan, Nizameddin Bozkurt, Şenay Kızmaz ve Ayşe Sertkaya, CHP listelerine giren HDP'lilerden bazılarıydı.

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