Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit
Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs devrildi, 5 asker şehit oldu, otobüs şoförü de hayatını kaybetti.
Mersin'in Mut ilçesinde Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde iddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı.
KAZADA 5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Mersin Valiliği, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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