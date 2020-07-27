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27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:37:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:08:00

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit

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Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs devrildi, 5 asker şehit oldu, otobüs şoförü de hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde iddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı.

KAZADA 5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Mersin Valiliği, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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