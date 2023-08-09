Mersin'de 265 ton kaçak cam ele geçirildi
Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, Mersin'de, ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan 265 ton cam ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, şüpheli görülen bir firma incelemeye alındı.
Firmanın camları depoladığı alana baskın düzenlendi. İncelemede camların, düşük vergi ödemek için gümrük idaresine beyan edilenden farklı türde olduğu belirlendi.
Operasyonda piyasa değeri 12 milyon lira olan 265 ton kaçak cama el konuldu, 6 milyon lira vergi kaybının da önüne geçildi.
Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.
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