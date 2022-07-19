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19 Temmuz 2022 Salı 14:36:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 14:36:00

Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede

Kaynak: AA

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Mersin'in Yenişehir ilçesi sahilindeki kauçuk ağacına matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilerek zarar verilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan yaklaşık 50 yıllık kauçuk ağacının kurumasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ağacın gövdesinde matkapla bir santimetre çapında 9 delik açılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kentin "simge ağacı"na bir araçla bölgeye gelen kişiler tarafından zarar verildiğini saptadı.

Plakası belirlenen aracın Mersin Büyükşehir Belediyesince kiralandığını tespit eden polis ekipleri, belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S'yi yakaladı.

Şüphelinin ifadesinde, olay günü Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç'nin de yanında olduğunu belirtmesi üzerine iki şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ağaca zarar verdiği anlar da bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay

Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan yaklaşık 50 yıllık ağaçta kuruma meydana gelmişti. Valiliğin, "sahilin simgesi" olarak anılan ağacın incelenmesi talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Yüksek orman mühendislerinden oluşan ekip, ağacın gövdesindeki incelemede matkapla her biri yaklaşık bir santimetre çapında 9 delik açıldığını belirlemiş, gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğunu tespit eden ekip, hastalık veya mantar izine ise rastlamamıştı.

Laboratuvar sonuçlarının eklendiği rapor valiliğe sunulmuştu.

Etiketler : MERSİN AĞAÇ Orman Bölge Müdürlüğü
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