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Mersin Kışlasında yangın paniği
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16 Mayıs 2022 Pazartesi 00:20:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 00:20:00

Mersin Kışlasında yangın paniği

Kaynak: AA

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Mersin'de tarihi ve doğal sit alanı olarak tescilli eski kışlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tarihi ve doğal sit alanı olarak tescilli eski kışlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA'da yer alan habere göre, Mersin Millet Bahçesi'nin Yenişehir ilçesindeki etabının yanında bulunan, 1904 yılında inşa edilen ve OYAK Genel Müdürlüğünün mülkiyetine geçmesinden sonra 1995 yılında Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi ve doğal sit alanı olarak tescillenen eski Mersin Kışlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tarihi ve doğal sit alanı olarak tescilli bölgedeki bazı ağaçlar yangında zarar gördü.

Etiketler : Mersin Yangın Kışla
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