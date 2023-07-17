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17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:09:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:09:00

Mersin Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine de yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahalede bulunuldu. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.

Bu arada, 2008'de aynı mahallede çıkan yangında hayatını kaybeden Hatice Kırlangıç, Hatice Bulut ve Fatma Bulut adına oluşturulan hatıra ormanı da zarar gördü. Yangın nedeniyle Kavakoluğu Mahallesi Mezarlığı'nda da hasar oluştu.

Kavakoğulu Mahallesi'nde yanan evler ve alanlar, AA ekiplerince görüntülendi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Soğutma çalışmalarımız devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin-Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay-Belen, Çanakkale, Adana-Karaisalı ve Mersin-Mezitli'deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor." bilgisini verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda ise Belen, Gülnar ve Çanakkale'deki yangınlara müdahaleye ilişkin detaylar aktarıldı.

Buna göre, Belen'deki yangını söndürmek için 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz, 7 iş makinesi, 320 personel görev alıyor.

Kontrol altına alınan Gülnar'daki yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personelle müdahalede bulunuldu.

Çanakkale'deki orman yangınını söndürmek için 4 uçak, 8 helikopter, 77 arazöz, 14 iş makinesi, 374 personel görevlendirildi.

Bakanlık, yangınları kontrol altına almak için çalışmaların havadan ve karadan aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Etiketler : Kavakoluğu Mahallesi' Çanakkale Tarım ve Orman Bakanlığı
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