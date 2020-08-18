Merkez Bankası'ndan borç alabilme limiti açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası borç alabilme limiti hakkında açıklamada bulundu.

Merkez Bankası, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür."