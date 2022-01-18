18 Ocak 2022 Salı 09:11:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 09:11:00
Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
Son Dakika Haberleri.. Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.
Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu. Genel Kurul, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak.
2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.