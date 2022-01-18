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18 Ocak 2022 Salı 09:11:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 09:11:00

Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

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Son Dakika Haberleri.. Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.

Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu. Genel Kurul, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak.

2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.

Etiketler : Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul 3 ŞUBAT
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