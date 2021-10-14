Merkez Bankası'nda görev değişimi
Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen, Dr. Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Taha Çakmak başkan yardımcılığına, Prof. Dr. Yusuf Tuna Para Politikası Kurulu üyeliğine atandı.
ATAMA KARARI
1211 sayıh Kanunun 22/A ve 29 uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası;
- Başkan (Guvemör) Yardımcısı Prof. Dr. Semih TÜMEN,
- Başkan (Guvemör) Yardımcısı Dr. Uğur Namık KÜÇÜK,
- Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah YAVAŞ,
görevden alınmış,
- Başkan (Guvemör) Yardımcılığına Taha ÇAKMAK,
- Para Politikası Kumlu Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf TUNA, atanmıştır.
13 Ekim 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI