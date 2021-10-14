Merkez Bankası'nda görev değişimi

ATAMA KARARI

1211 sayıh Kanunun 22/A ve 29 uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası;

- Başkan (Guvemör) Yardımcısı Prof. Dr. Semih TÜMEN,

- Başkan (Guvemör) Yardımcısı Dr. Uğur Namık KÜÇÜK,

- Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah YAVAŞ,

görevden alınmış,

- Başkan (Guvemör) Yardımcılığına Taha ÇAKMAK,

- Para Politikası Kumlu Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf TUNA, atanmıştır.

13 Ekim 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI