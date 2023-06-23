VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rus ordusunda büyük çatlak! "Savaş sadece bir avuç yaratığın zafer kazanması içindi"
Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
"Türkiye'nin daha da yücelmesi ve yükselmesi için gayretle mücadele edeceğiz"
Ağrı'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı
Marmaris'te orman yangını başladı
Azerbaycan yeni İHA'lar ve uzun menzilli füzeler alacak
23 Haziran 2023 Cuma 16:39:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 16:39:00

Merkez Bankası Başkanı Erkan: Enflasyonla mücadele için kolları sıvadık

Kaynak: AA

ABONE OL

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle bir araya geldi. Banka yöneticileriyle görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "enflasyonla mücadele için kolları sıvadık. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya geldi.

TCMB ve TBB arasındaki görüşme İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Hafize Gaye Erkan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, bankacılık sektörüyle bir araya geldiklerini belirterek, "Çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler.

Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Bunu istikrarlı, kararlı, hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim." diye konuştu.

Fiyat istikrarının finansal istikrar için çok önemli olduğunu aktaran Erkan, hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceklerini söyledi.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBB'ye teşrif etmişlerdi. Orada da çok güzel bir toplantı olmuştu. Bugün de sayın TCMB Başkanımız henüz çok kısa süre olmasına rağmen sağ olsunlar geldiler." diye konuştu.

Sektör temsilcilerinin tamamıyla, TBB Yönetim Kurulu ile bir araya gelindiğini belirten Çakar, şunları kaydetti:

"Herkes tek tek görüşlerini söyledi. Küresel ekonomi, ülkemiz ekonomisi, bankacılık sektörünün dünü, bugünü, geleceğini konuştuk. Bunun yanında bankacılık sektörü bütün rasyolarıyla çok güçlü ve dayanıklı bir yapıda. Uluslararası sermayenin yer aldığı, ürün çeşitliliği olan ve aynı zamanda sektörel yoğunlaşması olmayan bir yapıda.

Hepimizin temel amacı daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla üretim, daha fazla finansal istikrar ve makro ekonominin en rasyonel şekilde yönetiliyor olması, insanımızın toplumsal refahının artması konusu. Bunları çok iyi çalıştık. Çok yapıcı, çok verimli, çok sıcak ortamda geçen bir toplantı oldu. Aynı iş birliğini devam ettiriyor olacağız. İnşallah hep beraber daha iyi, daha güzel sonuçlara varmış olacağız."

Etiketler : Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan İstanbul Finans Merkezi banka yöneticileri
Yıldızlı performans

Yıldızlı performans
Malikanemi satmadım

Malikanemi satmadım
Krizi aşamadılar

Krizi aşamadılar
Tarihi tebrik

Tarihi tebrik
Bodrum buluşması

Bodrum buluşması
"Tatlı yemeği severim"

"Tatlı yemeği severim"
Bayramı Ege'de karşılayacaklar

Bayramı Ege'de karşılayacaklar
Köprüde bir can kurtardı

Köprüde bir can kurtardı
Bayram sahnesi

Bayram sahnesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX