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26 Haziran 2023 Pazartesi 15:14:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 15:14:00

Merdan Yanardağ gözaltına alındı

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TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı programda terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : tele 1 genel yayın yönetmeni merdan yanardağ gözaltı
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