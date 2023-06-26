Merdan Yanardağ gözaltına alındı
TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı programda terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatılmıştı.
TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Ayrıntılar geliyor...
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