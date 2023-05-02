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Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti
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02 Mayıs 2023 Salı 07:54:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 07:54:00

Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 7'li koalisyonun ortakları arasında yer alan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi aklama çabasına girdi. Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi için herhangi bir pazarlık yapılmadığını öne sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir canlı yayın programında 'Hoca' diye hitap ettiği HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi için herhangi bir pazarlık yapılmadığını öne sürdü. "HDP'nin masada olmadığını herkes biliyor" diyen Akşener, HDP'ye hakaret zinciri oluşturulduğunu dile getirdi.

"YAZILI OKUDUM BÖYLE BİR DURUM YOK"

CHP-HDP işbirliğini görmezden gelen Akşener, "HDP'nin Mithat Hoca (Sancar) tarafından sayın Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceğini açıklaması için herhangi bir pazarlığın bulunmadığını ilan ederek açıkladı. Ben yazılı okudum. HDP diyor ki, 'Hayır bizim böyle durumumuz yok'. Millet ittifakının içinde en fazla biz gagalanıyoruz." dedi.

"HDP İLE İYİ PARTİ BİRBİRİNE KARŞI SON DERECE DÜRÜST"

CHP'nin HDP'yi masaya getirmesi halinde masadan kalkacaklarını belirten Akşener şunları söyledi:

HDP'nin oturmadığı bir masada HDP var diye diye iki parti hakaret işitiyor. Öncelikle biz ondan sonra HDP kurumsal yapıya hakaret zinciri oluyor. Diyelim ki CHP 'Onların oyu daha yüksek, sizin oylarınız yetmiyor' dedi diyelim, biz kalkarız. HDP ile İYİ Parti birbirine karşı son derece dürüst."

Etiketler : Meral Akşener CHP HDP Mithat Sancar
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