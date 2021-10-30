Meral Akşener'e şehit oğlundan kaçırtan CHP sorusu: Hiç mi yanlış demediniz?
Kaynak: Akşam
CHP tepkisine de sırtını döndü. Şehit oğlundan kaçırtan CHP sorusu: Hiç mi yanlış demediniz? Esnaf ziyaretine devam eden Akşener, burada da skandala imza attı.
Siirt'in ardından Batman'da da esnaf ziyaretine devam eden Meral Akşener, burada da skandala imza attı. Babası 1992'de İzmir'de PKK'lı teröristlerce kafasına kurşun sıkılarak katledilen Nezir Uğur, Sason'da Akşener'in yanına gelerek, "Şu anda ittifak yaptığınız CHP zihniyeti ve HDP, dünkü tezkere olayında kendilerini gösterdiler. Hiç mi burada canınızı sıkan, 'Bunlar yanlış yapıyor, biz bunlarla nasıl yol yürüyebiliyoruz' demediniz?" sorusunu yöneltti ancak yanıtsız kaldı. Uğur'a "Ben gidiyorum" diyen Akşener cevap vermeden bölgeden ayrılırken, İYİ Partililer de vatandaşı engellemeye çalıştı.
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