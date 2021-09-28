Akşener'in "başbakanlık" çıkışı!

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "başbakanlık" çıkışını, "Cumhur İttifakı'na karışı Millet İttifakı'nın alacağı bir başarısızlığın faturası büyük ihtimalle CHP lideri Kemal Kılçdaroğlu'na çıkacak" şeklince yorumladı.

İşte Yiğitel'in 24 TV'de yaptığı açıklamalardan satır başları:

Meral Akşener, önceki seçimdeki hatayı yapmamak için peşinen daha seçime 2 yıl kala kendi pozisyonunu netleştirdiğini ilan etti. Yani dediki "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kendimce bir fedakarlık yapıyorum, yeter ki başarı olsun" dedi ve bir anlamda çıkabilecek o faturadan yırttı.

Bir partinin politik figürü bir başarı skalası ortaya koymak zorunda. "Başbakan adayıyım" diyerek bir başarı çıtası koyduğunu söylüyor. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artık bir başbakanlık makamı yok.

"CUMHURBAŞKANI ADAYINI TARİF ETTİ"

Meral Akşener bu çıkışı ile sadece ben, "Cumhurbaşkanı adayı değilim" demiyor. Aynı zamanda tarif ediyor. Herhangi bir parti üyesi olmamış bir kişi olması gerek diyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı istediğini bile bile bu cümleyi kuruyor. O halde CHP liderine, "Eğer aday olursan parti genel başkanlığından da istifa et" mi deniyor? Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Ederse parti genel başkanlığını kime bırakacak? Yani Akşener bu hamle ile, kartları eliyle tekrar karıştırdı. Durumu çok daha karmaşık bir hale getirdi. Kılıçdaroğlu'nun işini oldukça güçleştirdi.

AKŞENER ADAY OLARAK KİMİ TARİF ETTİ?

Akşener, aday olarak İmamoğlu'nu tarif etti deniyor. Bu da haksız bir iddia değil. Şuanda onları bir arada tutan tek bir motivasyon var o da Erdoğan karşıtlığıdır.