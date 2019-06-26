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26 Haziran 2019 17:25 | Çarşamba

Meraklanan beklenen 'rüya uçak' İstanbul'a geldi... İşte ankette önde giden isim

Türk Hava Yolları'nın Boeing'ten teslim aldığı rüya uçak olarak tanımlanan "Boeing 787-9 Dreamliner" saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Şirket tarihine ilk Dreamliner olarak girecek THY uçağının ismi için sosyal medyadan başlattığı isim anketinde Göbeklitepe adı da önde gidiyor.

Türk Hava Yolları'nın (THY) 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ı ABD'de Boeing'in Everett tesislerinden İstanbul'a indi. Şirket tarihine ilk Dreamliner olarak girecek THY uçağının ismi için sosyal medyadan başlattığı isim anketinde Göbeklitepe adı da önde gidiyor.

Türk Hava Yolları'nın teslim alacağı ilk B787-9 Dreamliner, ABD'de Boeing'in Everett tesislerinden saat 03:00'da İstanbul için havalandı. Kompozit malzemeleri gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50´sini oluşturan Boeing 787-9 tipi uçak radar kayıtlarına göre saat 16:20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. TC-LLA kuyruk tescili alan uçak İstanbul'a etirilmesiyle THY filosunun ilk Dreamliner'ı olarak şirket tarihine geçecek. THY uçağın ismini belirlemek için de sosyal medya hesabından anket başlatırken daha önce belirlediği Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerini anketle sosyal medya hesabından soruyor.

GÖBEKLİTEPE İSİM ANKETİNDE ÖNDE GİDİYOR

Ankette en çok oyu alan isim Türk Hava Yolları´nın ilk Boeing 787-9 Dreamliner´ına verilecek. Ankette şu an en çok oy alan isim ise yüzde 51 ile Göbeklitepe oldu. THY, Boeing şirketinden 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787-9 tipi yolcu uçağını filosuna katacak. Dreamlinar'ların 3'ü temmuz, kalan 2'si ise ağustos aylarında filoya katılacak.

KOLTUK TASARIMI İLE DİKKAT ÇEKECEK

Yolcu konforunun artırılması hedefiyle Boeing 787-9 tipi uçağın business sınıfı tasarımında önemli değişiklikler yapıldı. En dikkat çekecek olanı ise her koltuktan koridora çıkış olacak. THY'nin Boeing 787-9 tipi uçağının business sınıfı 30, ekonomi sınıfı ise 270 yolcudan oluşuyor.Yeni kabin içi tasarımla ilk defa 1-2-1 konfigürasyonda tüm yolculara koridor erişimi imkanı sunulacak.Yeni tasarımda karartılabilen pencereler, daha geniş uçak penceresi, özel aydınlatma, özel Comfort Zone, basınçlı kabin(pressured cabin) özelliği ve tuvaletlerde yenilikler yapıldı. Boeing 787-9 tipi uçağın uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre ve yüksekliği 17 metre...Uçağın menzili ise 14 bin 140 kilometre.Boeing 787'lerin günümüzün aynı büyüklükteki uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt tükettiği, diğer uçaklara kıyasla yüzde 20 ile yüzde 45 arasındaki oranda daha çok kargo taşıyabildiği belirtiliyor. 

İLK TARİFELİ UÇUŞUNU ANTALYA'YA YAPACAK

THY'nin ilk Boeing 787-9 uçakları teslim alındıktan sonra kısa süre iç hatlarda uçacak. THY'nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı 8 Temmuz da saat 08:35'de TK2410 sefer numarası ile İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya uçacak.Uçuş programına göre THY'nin Boeing 787-9 tipi uçaklarının ilk dış hat uçuşları 17 Temmuz'da İstanbul'dan Denpasa'ya (Bali), 8 Ağustos'ta İstanbul'dan Washington'a, 10 Eylül'de İstanbul'dan Bogota-Panama City'ye ve 11 Eylül'de de İstanbul'dan Atlanta'ya olacak. 

DHA

Ve İstanbul'a geldi... İşte ankette önde giden isim
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