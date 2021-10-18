Memuru tehdit suçtur!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika turu öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara tehdit niteliğindeki sözleri vardı. "Türkiye bir hukuk devletidir. Kabile devleti değildir" diyen Erdoğan, "CHP'nin vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır. Bu açıklama bir suçtur. Bu dil darbe dönemi dili" diye konuştu. Başkan Erdoğan şunları söyledi:

KAMU DÜZENİNE TEHDİT

Akşam'ın haberine göre, "Bu açıklama tabii CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Tabii bu CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdittir. Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı."

GÖRELİM NE YAPACAĞINI

"Şimdi bir de tarih veriyor. Ve yarın pazartesi. Pazartesiden itibaren bu ülkede memurların vay haline. Hadi bakalım. Göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal, bu alan boş değil. Ve bu ülkede memurunun, hakiminin, polisinin, öğretmeninin, bütün bunların haklarını savunan bir iktidar vardır."

F-16 TEKLİFİ ABD'DEN

Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 satın alacağına dair bir talebin gündeme geldiğiyle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı: "1 milyar 400 milyon dolar, F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Bu ödemeler karşısında Amerika'nın böyle bir teklifi söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak da biz ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa, hangi adımları atmamız gerekiyorsa bu adımları da atalım dedik. Bunlarla ilgili elimizdeki F-16'ların modernizasyonundan tutunuz da yeni ilave F-16'lar almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. F-35 programı kapsamında bu verilen paranın da adeta bir ödemesini geriye borçlandırdığımız için almamız gerekiyor."

BALON ANKETLERE CEVABI MİLLET VERİR

Erdoğan, "Ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Anketlerle algı operasyonuna devam ediyorlar. Cumhur İttifakı'nı ellerinden geldiğince küçük göstermenin gayreti içindeler. Sandık yatırımların aynasıdır. Milletimizin balon anketlere cevabı en güzel şekilde vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU TEHDİTTE ISRAR ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlarla ilgili sosyal medyada yaptığı tehdidi tekrarladı. Marmaris'te konuşan Kılıçdaroğlu, "Kamu görevlilerine sesleniyorum; kanun dışı size her ne yaptırıyorlarsa pazartesi günü itibarıyla yaptırmayın, orada durun" diye konuştu.

ERDOĞAN HEYECANI

Erdoğan'ın ziyaret edeceği Nijerya'nın başkenti Abuja'daki bilboardlara, Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'nin fotoğrafları ile "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözlerinin yer aldığı afişler asıldı. Erdoğan'ın ziyareti öncesi Angola'nın başkenti Luanda da Türk bayraklarıyla donatıldı.

MEVLİD KANDİLİ MESAJI

Başkan Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı: " "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile ol masını Allah'tan niyaz ediyorum."