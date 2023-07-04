04 Temmuz 2023 Salı 17:17:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 17:17:00
Memurları sevindirecek haber: Kanun teklifi yarın TBMM'ye sunuluyor
En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
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