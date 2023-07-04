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04 Temmuz 2023 Salı 17:17:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 17:17:00

Memurları sevindirecek haber: Kanun teklifi yarın TBMM'ye sunuluyor

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En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Etiketler : maaş artışı Memur maaşı en düşük memur maaşı
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