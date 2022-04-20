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20 Nisan 2022 Çarşamba 19:40:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 19:40:00

Memuriyetten istifa eden doktorlara asistanlık imkanı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, istifa etmiş olan ve son TUS sınavındaki başarısıyla bir uzmanlık eğitimine yerleşen doktorların bir defaya mahsus, süre beklemeksizin asistanlığa başlayabileceğini açıkladı.

Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Koca, memuriyetten istifa etmiş ve son TUS sınavıyla uzmanlık eğitimi programına yerleşenlerin bir defaya mahsus asistanlığa başlayabileceklerini söyledi.

Koca açıklamasında, "Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevduat gereği nakil hakkı elde edenler, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek" ifadelerine yer verdi.
Etiketler : Sağlık Bakanı Bakan Koca sosyal medya
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